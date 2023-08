Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Ein bislang unbekannter Täter bemerkte den unverschlossenen Pkw und entwendete aus diesem eine blaue Tasche eines schwedischen Möbelhauses und Bargeld. Im Anschluss dran entfernte sich der Täter. Der Vorfall ereignete sich in der Partensteiner Hauptstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Ehrlicher Finder

Marktheidenfeld. Einen Geldbeutel mit mehr als 60 Euro Bargeld und diversen Karten, dem Führerschein und Ausweisdokumenten hat ein 59-jähriger Besucher der Laurenzi-Messe am Samstagvormittag auf dem Festgelände gefunden und der Polizei übergeben. Diese konnte die Verliererin ausfindig und wieder vollends glücklich machen und ihr mit der Rückgabe des verlorenen Geldbeutels sicher einiges an Ärger ersparen.



Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Wer hat etwas gesehen?

Kreuzwertheim. Binnen einer halben Stunde war ein schwarzer 1er BMW am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lengfurter Straße abgestellt. Während die Fahrerin zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ihre Einkäufe erledigte, stieß ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen gegen das Heck des Geparkten und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.



Motorrad und Pkw kollidieren - niemand verletzt

Urspringen. Zum Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Pkw ist es am Samstagnachmittag gekommen. Der Unfall ging glimpflich aus. Es entstand nur Blechschaden. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 58-Jährige die Hauptstraße von Stadelhofen kommend und wollte nach links in die Billingshäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden Ford und beide Fahrzeuge kollidierten. Letztlich wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.





Triefenstein. Vermutlich einem Betrüger aufgesessen ist eine 56-Jährige, die bereits Anfang August im Internet eine Kaffeemaschine bestellte, einen Betrag von knapp 600 Euro an den angeblichen Verkäufer überwies, die Ware aber nie erhielt. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und mahnt zu besonderer Vorsicht im Zusammenhang mit Geschäften im Netz, bei denen Vorauskasse erfolgen soll.

Originalmeldungen der Polizeidienststellen Lohr und Marktheidenfeld.