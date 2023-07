Diebstahl aus Neubau/Rohbau bei Rexroth in Lohr

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Holzdiebstahl in Partenstein

Partenstein, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 26.06.2023 bis zum 02.07.2023 wurden im Schnepfental in Partenstein ca. zwei Ster Holz entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Versuchte Diebstähle aus Kellerräumen in Lohr

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum vom 17.06.2023 bis zum 18.06.2023 wurden in der Rexrothstraße mehrere Kellerabteile angegangen und Vorhängeschlösser aufgezwickt bzw. Schließbleche aufhebelt. Der unbekannte Täter entwendete jedoch keine Gegenstände aus den Kellerabteilen. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Erneuter Ackerbrand in Schwebenried

Schwebenried, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 12:30 Uhr geriet erneut wie am Vortag ein Acker beim Dreschen von Wintergerste in Brand. Hier war das Feld bereits fast vollständig abgedroschen, als der Landwirt einen Brand bemerkte. Durch die Feuerwehren aus Arnstein und Schwebenried sowie einem weiteren Landwirt konnte das Feuer eingedämmt und letztendlich abgelöscht werden. Ein Sachschaden entstand in diesem Fall nicht. Aufgrund des starken Windes und eines benachbarten Waldstückes wurde dieses vorsorglich durch die Feuerwehr nochmals mittels Drohne und Wärmebildkamera nach eventuellen Glutnestern abgesucht. Jedoch ist hier glücklicherweise nichts übergesprungen.

Angeblich taubstumme Bettler in Karlstadt festgenommen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 11 Uhr hatte ein Pärchen sich als taubstumm ausgegeben und auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hammersteig in Karlstadt nach Spenden gebettelt. Diese hielten hierzu eine angebliche Spendenliste bereit und versuchten an Bargeld zu kommen. Nachdem ein 68-Jähriger eine Spende gegeben hatte, forderte dieser eine entsprechende Quittung. Jedoch stieg das Pärchen in ein Fahrzeug und fuhr davon. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Pkw in Karlstadt einer Kontrolle unterzogen werden. Alle drei Insassen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - bei welchen sich herausstellte, dass alle Drei weder taub noch stumm waren - wurde das Trio wieder entlassen.

Motorrad in Zellingen beschädigt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am frühen Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde in der Brückenstraße in Zellingen ein Motorrad der Marke Honda durch einen bislang unbekannten Täter derart beschädigt, dass diverse Kratzer auf dem rechten Spiegel, dem Bremshebel sowie dem Endtopf entstanden. Offensichtlich war das Motorrad nach rechts umgefallen. Dem 19-jährigen Eigentümer entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Pkw in Karlstadt beschädigt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein 65-jähriger Ford-Besitzer seinen Pkw in der Uhlandstraße in Karlstadt geparkt. Am Dienstmorgen um 08:00 Uhr musste dieser zwei frische Lackkratzer oberhalb des linken Rücklichts feststellen. Hierdurch entstand dem 65-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurde ein Autofahrer in der Duivenallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund von leichtem Alkoholgeruch wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 04:00 Uhr, erfasste ein 56-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 ein Reh. Da das vermutlich verletzte Wildtier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Opel des Mannes entstand Sachschaden von rund 1.000,- Euro

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei bittet um Hinweise

RODEN. Am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 12 von Ansbach in Richtung Roden zwischen zwei PKW zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr. Im kleinen Waldstück touchierte ein unbekannter Pkw den linken Außenspiegel eines grauen Opel Zafira, sodass dieser vollständig beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 09391/9841-0.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld