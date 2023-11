Diebstahl aus Lohrer Gaststätte

Bei den entwendeten Gegenständen handelte es sich um eine Geldbörse, welche mehr als 400 Euro Bargeld beinhaltete, und Musikkopfhörer. Die beiden Mitarbeiter hatten ihre Gegenstände in einem separaten Kellerbereich abgelegt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr die Geldbörse ohne das Bargeld im ersten Stockwerk der Gaststätte wieder aufgefunden werden. Ein Ehepaar zwischen 50 bis 60 Jahre soll im Tatzeitraum – laut Polizei zwischen 13 und 20 Uhr – in diesem Stockwerk auch eine verdächtige Person erkannt haben. Die Personalien des Ehepaares sind jedoch nicht bekannt, weshalb um einen Presseaufruf gebeten wird, da diese eventuell weitere Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben könnten.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Lohr. Am Dienstag erfolgte in der Jahnstraße gegen 9.30 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers. Im Rahmen der Kontrolle händigte der 25-jährige Fahrer eine turkmenische Fahrerlaubnis aus. Nach Prüfung stellte sich heraus, dass das Dokument gefälscht und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und das gefälschte Dokument beschlagnahmt.

Meldungen der Polizei Lohr

Diebstahl einer Geldbörse aus offenem Kofferraum

Marktheidenfeld. Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Luitpoldstraße die Gelegenheit genutzt und einer 55-Jährigen den Geldbeutel gestohlen, während die Frau Einkäufe in ihren Pkw einlud. Gegen 17 Uhr legte die 55-Jährige zwischenzeitlich ihre Geldbörse in den geöffneten Kofferraum ihres Wagens. Offenbar während sie ihre Einkäufe auf die Rücksitzbank lud entwendete ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse, in der sich diverse Karten, Ausweise und Bargeld befand. Der Beuteschaden wird mit insgesamt 70 Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Marktheidenfeld. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr am Äußeren Ring. Eine 65-jährige Fahrerin eines silbernen Renault Twingo stand an der roten Ampel am Äußeren Ring Ecke Baumhofstraße. Offenbar bemerkte dies der Fahrer eines Lkw zu spät und fuhr von hinten auf den stehenden Pkw auf. Nach dem Anstoß bog die 65-Jährige nach rechts ab um am Straßenrand anzuhalten. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt einfach weiter geradeaus fort. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt und bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld