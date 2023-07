Diebstähle aus Partensteiner Wohnungen

Entwendet wurde aus den Wohnungen Bargeld, Geldbeutel, Mobiltelefon und EC-Karten. Hierbei stiegen der oder die Täter in jeweils unverschlossene Wohnungen ein und entwendeten das Diebesgut.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in Partenstein

Partenstein, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht vom 23.07.2023 bis zum 24.07.2023 kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW im Weiherweg. Hier wurden Geldbörse, Bargeld von 80 Euro sowie eine Sonnenbrille entwendet.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Verkehrsunfallflucht in Lohr am Main

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am 24.07.2023, gegen 15:40 Uhr kam es unmittelbar vor der Polizeiinspektion Lohr am Main zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei stieß ein PKW beim Ausparkvorgang an einem ordnungsgemäß entlang der Dienststelle geparkten Roller, sodass dieser umfiel. Es entstand ein Streifschaden am Roller und es lief etwas Kraftstoff aus. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu informieren oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. In dieser Sache werden dringend Zeugen gesucht.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Sachbeschädigung an PKW in Lohr

Lohr am Main, Sendelbach Lkr. Main-Spessart. In der Nacht vom 22.07.2023 auf den 23.07.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Audi RS3, welcher auf dem Schotterparkplatz des Sportplatzes in Sendelbach geparkt war. In diesem Zusammenhang ist eine mutwillige Sachbeschädigung mittels Werkzeuge wie auch eine Beschädigung durch aufgewirbelte Steine durch einen PKW denkbar.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldungen er Polizeiinspektion Lohr

Türschloss in Karlstadt zugeklebt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Sonntag, 02:30 Uhr wurde das Schloss der Eingangstüre eines Gewerbegebäudes in der Von-Hohenlohe-Straße vermutlich mit Sekundenkleber zugeklebt. Am Türschloss entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Lastwagen verursacht Ölspur in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer die B 26 von Wernfeld in Richtung Gemünden. Hierbei verlor der Lkw aufgrund eines technischen Defekts Diesel. Die Ölspur zog sich vom Schützenhaus Wernfeld bis zum Kreisverkehr auf Höhe der Abzweigung Mainbrücke Hofstetten. Die Straße wurde durch die Gemündener Feuerwehr und die Straßenmeisterei abgestreut. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diebstahl von zwei Messgeräten in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt gemeldet, wurden bereits am Dienstag den 11.07.2023 zwei Messgeräte entwendet. Die beiden Maschinen waren im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Lebensmittelmarkt in der Weißensteinstraße durch Mitarbeiter einer Schreinerei im Einsatz und befanden sich in einer „Würth-Tasche“. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 1000,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizeistation Gemünden