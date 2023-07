Diebe erbeuten 1200 Liter Diesel auf Hanauer Firmengelände

Der Schaden, der durch das Aufbrechen der Tankstutzen entstand, wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Mehrere Packungen Zigaretten geklaut

Seligenstadt-Klein-Welzheim. In einem Getränkemarkt in der Aschaffenburger Straße (90er-Hausnummern) haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen bei einem Einbruch mehrere Packungen Zigaretten geklaut. Gegen 3.15 Uhr meldete die Sicherheitsfirma eine Alarmauslösung im Markt. Vor Ort stellte die eingesetzte Streife eine Leiter an der Wand des Geschäftes fest. Vermutlich waren Einbrecher über das Dach in das Gebäude eingedrungen, wo sie dann die Zigaretten einsackten und damit verschwanden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.