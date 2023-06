Dieb stiehlt Bargeld und bringt leere Börse zurück

Der Eigentümer der Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Dach einer Baustelle und konnte das Geschehen beobachten, ehe er unverzüglich hiesige Polizeiinspektion verständigte. Der Tatverdächtige konnte dann durch die eingesetzten Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen werden, jedoch fehlte von der Geldbörse jede Spur. Etwa zwei Stunden später meldete sich der Geschädigte erneut und teilte mit, dass der 23-Jährige Tatverdächtige wieder zum Tatort zurückkam und die Geldbörse in das offene Fenster des Autos einwarf. Danach rannte dieser wieder davon. Bis auf das Bargeld in Höhe von 250,- Euro fehlte aus der Geldbörse nichts. Gegen den Tatverdächtigen wird nun ermittelt.

Geparkten Wagen in Sendelbach angefahren und anschließend weggefahren

Lohr-Sendelbach, Landkreis Main-Spessart Am Abend des 15.06.2023 ereignet sich in der Franz-Kraus-Straße ein Parkrempler, als ein 85-jähriger Mitsubishi-Fahrer beim Rückwärtsausparken an die Beifahrerseite eines geparkten Audis anstieß. Ein unbeteiligter Zeuge konnte beobachten, wie der Unfallverursacher im Anschluss ohne auszusteigen davonfuhr. Durch die Zeugenangaben konnte dieser im Nachgang ausfindig gemacht werden. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 3.000,- Euro. Am Mitsubishi ein Sachschaden von circa 1.000,- Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.