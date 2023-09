Dieb klaut Rucksack auf Supermarktplatz

Ein 22-Jähriger und ein 26-Jähriger befanden sich am 22.09. gegen 20 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ignatius-Taschner-Straße in Lohr. Ein bislang unbekannter Täter entwendete dann im Vorbeilaufen den mitgeführten Rucksack des 22-Jährigen, in welchem sich unter anderem eine Geldbörse und ein Akku-Bohrer befanden. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Der Täter soll laut Beschreibung etwa 1,75 Meter groß und 25 Jahre alt sein. Er trägt zudem kurzes lockiges Haar und einen 3-Tage-Bart. Der Beuteschaden wird auf etwa 350,- Euro geschätzt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

Lohr . Ein 51-Jähriger wollte am 22.09. gegen 10 Uhr in der Färbergasse mit seinem VW ückwärts aus einem Parkplatz ausparken. Hierbei übersah er eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin und stieß mit seinem Fahrzeug in die linke Fahrzeugseite des Mercedes, sodass Lackschäden entstanden. Der Unfallschaden wird auf 3.000,- Euro geschätzt.

Lohr-Steinbach. Ein 68-jähriger Ford-Fahrer befuhr am 22.09.2023 gegen 6.45 Uhr die Lohrer Straße. Da dieser in eine falsche Seitenstraße einbog, wollte er rückwärtig wenden. Bei diesem Versuch stieß der Fahrzeugführer dann mit seinem Fahrzeugheck an ein Verkehrszeichen an, welches hierdurch beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250,- Euro.

Polizeiinspektion Lohr/mapi