Unfall auf Darmstädter Straße in Aschaffenburg

Bei einem Verkehrsunfall in der Darmstädter Straße in Aschaffenburg wurde ein LKW-Fahrer schwer verletzt.

Kurz nach 11 Uhr bremste der Fahrer eines Container-LKW an der Kreuzung zum Auweg ab. Der Lastwagen fuhr auf Darmstädter Richtung Aschaffenburger Innenstadt.

Der nachfolgende Fahrer eines weitern Lastwagens erkannte die Situation offenbar zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Sein Wagen prallte in das Heck des vorderen LKW. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des auffahrenden Lasters in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit technischem Rettungsgerät befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der vordere Lastwagen noch fahrbereit war, musste der zweite LKW abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über zehntausend Euro summieren.

Die Darmstädter Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

rah