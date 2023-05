Dachstuhl von Wohnhausanbau in Mainaschaff brennt

Lichterloh stand am frühen Freitagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhausanbaus in Mainaschaff in Flammen.

Kurz vor 5 Uhr wurde die Feuerwehr Mainaschaff in die Paul-Ehrlich-Straße alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen war der Dachstuhl der an das Wohnhaus angebauten Garage in Brand geraten. Die Flammen hatten bereits die Fassade und ein Zimmer des Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und eine Brandausweitung verhindern. Längere Zeit zogen sich die anschließenden Nachlöscharbeiten hin – hierzu musste das Dach teilweise weiter abgedeckt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden.

Vorsorglich stand auch ein Rettungswagen bereit, Verletzt wurde jedoch niemand. Die Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Noch am Morgen haben Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen.

rah