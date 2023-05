Dachse und Waschbär in einer Güllegrube entsorgt

Dachse und Waschbären unterliegen nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz gewissen Jagdzeiten. Auf diese Tiere darf die Jagd aktuell nicht ausgeübt werden. Im Übrigen ist das Töten eines Tieres ohne vernünftigen Grund nach dem Tierschutzgesetz grundsätzlich verboten. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei in Tauberbischofsheim hat nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten in diesem Zusammenhang gemachte Wahrnehmungen unter Telefonnummer 09341 810 dem Polizeirevier Tauberbischofsheim mitzuteilen.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Tankstelle

Bisher Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einer Tankstelle in der Hauptstraße in Königshofen und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 1:55 Uhr und 2:25 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam in die Geschäftsräume der Tankstelle. Dort entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl an Gegenständen und verursachten hohen Sachschaden. Der insgesamte Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 61230 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

Lauda-Königshofen: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Leichte Verletzungen trugen eine 74-jährige Nissan-Fahrerin und ein 30-jähriger Sprinterfahrer davon, als sich am Dienstagvormittag in der Straße "Unterer Grabenweg" ein Unfall ereignete. Gegen 10.40 Uhr befuhr die 74-Jährige die Straße "Unterer Grabenweg" in Richtung der Bundesstraße 290. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Frau frontal gegen einen geparkten Sprinter, in dessen Laderaum der 30-Jährige hantierte. Durch den Aufprall wurden beide Personen leicht verletzt, die 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Gerchsheim: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

40.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagvormittag auf der Landesstraße 578 bei Gerchsheim. Gegen 8.10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Klein-LKW-Fahrer die L 578 in Richtung "Altertheimer Weg". Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen circa zehn Meter tiefen Abhang hinunter gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW musste mit Spezialgeräten abgeschleppt werden. Die L 578 wurde während des gesamten Bergevorgangs voll gesperrt.

Großrinderfeld/Grünsfeld: Mehrfach unter Drogeneinfluss gefahren

Im Laufe des Montags wurde dasselbe Fahrzeug auf der Autobahn 81 zwei Mal von Beamten der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrolliert. Beide Male standen die Fahrer unter Drogeneinfluss. Zuerst wurde der Audi A8 an einem Parkplatz an der Anschlussstelle Tauberbischofsheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 13.05 Uhr kontrolliert. Beim 39-jährigen Fahrer wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt, sodass er die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Da der 37-jährige Beifahrer keine Fahrerlaubnis besaß, wurde eine weitere, geeignete Person zur Abholung des PKWs verständigt. Gegen 18.15 Uhr wurde das Fahrzeug an der Rastanlage ob der Tauber West erneut festgestellt und kontrolliert. Dieses Mal fuhr der 37-Jährige, der vorher Beifahrer war, den PKW. Der Mann stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte zudem, wie zuvor bereits geklärt wurde, keine Fahrerlaubnis. Auch er durfte die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. In beiden Fällen wurden zwei Kleinkinder im PKW ohne jede Sicherung befördert. Die Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen

