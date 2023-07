Creglingen: Feuer auf Campingplatz

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass niemand verletzt wurde.

Unbekannte zapften in der Nacht auf Donnerstag rund 200 Liter Diesel aus einem Radbagger nahe der Landesstraße 2248 bei Bad Mergentheim. Die Täter öffneten zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag den Tank und stahlen den Kraftstoff im Wert von rund 300 Euro aus dem Fahrzeug, das auf einem Baustellengelände abgestellt war. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn