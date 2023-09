Collenberg: 67-Jähriger soll kontrolliert werden und gibt stattdessen Gas

Gegen 16:50 Uhr sollte ein Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens gab der Fahrer sofort Gas und flüchtete zunächst über einen Fahrradweg und bog dann auf eine Wiese ab. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Streifenwagen abgestellt werden. Der Fahrer konnte anschließend durch den Polizeibeamten zu Fuß zum Anhalten gebracht werden.

Der Grund für sein Verhalten war schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 0,9 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Den 67-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Zeugenaufrufe

OBERNBURG AM MAIN, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein schwarzer Toyota vorne rechts beschädigt. Der Pkw parkte in der Bachstraße am rechten Straßenrand.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag und Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Blumengesteck vor einer Haustüre in der Straße "An der Lederfabrik".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

