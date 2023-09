Burgsinn: Welcher Wohnmobilfahrer verletzte jungen Mann?

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr lief ein Fußgänger auf dem Gehweg in der Rienecker Straße in Richtung Marktplatz. Kurz nach dem Torbogen kam ein Gespann, bestehend aus einem älteren Wohnmobil mit Anhänger, angefahren und touchierte beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel den linken Ellenbogen des Fußgängers. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Das Gespann fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Mittelsinn. Vermutlich hat der Wohnmobilfahrer gar nicht mitbekommen, dass eine Berührung mit dem Fußgänger stattgefunden hat.

Wer hat den Unfall beobachtet. Hinweise auf das Fahrzeug und Angaben zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Aura im Sinngrund. Am Sonntag, im Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr, befand sich ein 77-jähriger Autofahrer auf der Fahrt von Würzburg nach Bad Orb. Hierbei legte er verschiedene Zwischenstopps ein. Bei einem Halt auf der Heimfahrt bemerkte er einen schwarzen Kunststoffabrieb auf der gesamten rechten Fahrzeugseite. Der Geschädigte vermutet, dass der Schaden eventuell durch Kollision mit einem geparkten Pkw, eventuell in Aura, verursacht worden sein könnte, da dort die Straße sehr eng gewesen sei. Am Audi des Mitteilers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Der genaue Hergang und der Unfallort sind unbekannt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fellen. Am Freitagmorgen, gegen 05:20 Uhr, war ein 59-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 18 von der Bayerischen Schanz kommend in Fahrtrichtung Rengersbrunn unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Am Pkw Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Rieneck. Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Opel die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Gemünden. Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße MSP 11 von Karlstadt in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei rannte ein Rehkitz auf die Straße und wurde von seinem Fahrzeug leicht touchiert. Da das vermutlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Ford entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Gössenheim. Am Sonntagabend, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw die Sachsenheimer Straße von Wernfeld in Richtung Gössenheim. Hierbei rannte ein Hase auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Am Mercedes des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Meldungen Polizei Gemünden