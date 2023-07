Bügeleisen vergessen: Brand in Würzburger Studentenwohnheim

Als sie zurückkehrte stand bereits ihre Matratze in Flammen. Trotz der Unterstützung durch einen Zimmernachbarn, konnte der Brand nicht selbständig gelöscht werden, weshalb sie die Berufsfeuerwehr alarmierten. Diese evakuierten das Studentenwohnheim und löschten den Brand. Die Studentin und ihr Mitbewohner erlitten durch den Vorfall eine leichte Rauschgasintoxikation, weshalb sie in ein anliegendes Krankenhaus gebracht wurden. Das Feuer hatte lediglich das Apartment der Studentin beschädigt, wodurch ein Sachschaden um die 5.000 Euro entstand.

Unbekannter schlägt Beifahrerfenster ein - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Mittwoch zwischen 18:40 Uhr und 19:45 Uhr schlug ein Unbekannter Täter das Beifahrerfenster eines schwarzen Dacias ein. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt in der Königsberger Straße ordnungsgemäß geparkt gewesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Unfallflucht in der Johann-Sperl-Straße - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 21:30 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr verursachte ein Unbekannter einen Schaden am linken Heck eines silbernen Audis in der Johann-Sperl-Straße. Der Unbekannte kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/4572230 entgegen.

Zwei Personen auf einem E-Scooter

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwoch kurz vor Mitternacht wurde eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf zwei Personen aufmerksam, welche gemeinsam auf einem E-Scooter die Ludwigstraße entlangfuhren. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die lenkende E-Scooterfahrerin deutlich nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert, sodass die Polizeibeamten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt unterbanden. Die E-Scooterfahrerin wurde nach der Blutentnahme in der Dienststelle wieder entlassen. Sie muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Alkoholisierter Kleinkraftradfahrer stürzt mehrfach

WÜRZBURG/VERSBACH. Ein stark alkoholisierter Würzburger stürzte nach Aussage eines Zeugen mehrfach während der Fahrt mit seinem Kleinkraftrad in der Bonhoefferstraße. Daraufhin wurde der Rettungsdienst alarmiert, welcher sich um die leichten Verletzungen des Kleinkraftradfahrers ambulant. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auch sein Kleinkraftrad wurde durch die Stürze leicht beschädigt. Ihm wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt die Weiterfahrt unterbunden und er musste wegen einer Blutentnahme daraufhin diese zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Meldungen der Polizteiinspektion Würzburg Stadt