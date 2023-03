Buchen: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Kurz nach Eberstadt, auf der dortigen Anhöhe, kam ihm ein dunkler Wagen entgegen. Dieser soll zum Teil auf der Fahrbahn des 26-Jährigen gefahren sein, weshalb dieser, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts auswich und mit seinem Fahrzeug einen Leitpfosten touchierte. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Wohnmobil beschädigt und geflohen - wer hat was gesehen?

Walldürn. Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person letzte Woche mit ihrem Fahrzeug in Walldürn. Der 58-jährige Besitzer eines Fiat-Wohnmobils hatte dieses auf einem Firmenparkplatz in der Alten Amorbacher Straße abgestellt. Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr wies das Fahrzeug noch keine Beschädigungen auf. Gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen stellte der Mann dann den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn