Buchen: Unfall mit zwei Verletzten

Ein 20-jähriger befuhr mit seinem Ford von Eberstadt kommend nach Buchen. Vermutlich weil dieser von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, kam er in einer Rechtskurve im Bereich des dortigen Bahnübergangs nach links auf die Gegenspur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 56-jährige Fahrerin des entgegenkommenden VW wurde schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei Buchen waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr mit über zwanzig Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße bis 20:45 Uhr gesperrt. Auch der Bahnverkehr war hiervon betroffen, dieser musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn