Buchen: Geld für angeblichen Sohn überwiesen

Der Mann erhielt gegen 14 Uhr eine Nachricht seines angeblichen Sohnes, der nach einem kurzen und vertraulich wirkenden Chataustausch die vermeintlich neue Nummer seines Sohnes abspeicherte und die alte Nummer löschte. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Betrugsmasche, bei der die Täter von einer fremden Nummer vortäuschen ein Verwandter zu sein, der eine neue Handynummer habe. In diesem Fall behauptete der vermeintliche Sohn ein neues Mobiltelefon gekauft zu haben und aufgrund seiner neuen Telefonnummer sein Online-Banking nicht nutzen zu können, weshalb er seinen "Vater" darum bat seine Rechnung zu begleichen. Daraufhin überwies der 71-Jährige den geforderten Betrag und bemerkte den Betrug erst, als die Nummer des Täters blockiert wurde. Als er seinen richtigen Sohn über die alte Handynummer erreichte, bemerkte er den Betrug. Ob die Transaktion rückgängig gemacht werden kann, wir noch geprüft.

Hydraulische Anbauteile von Traktor gestohlen

Külsheim. Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende ein hydraulisches Anbauteil aus einem ladwirtschaftlichen Fahrzeug in Külsheim . Der oder die Täter begaben sich zwischen 19 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Samstag zu dem Traktor, der in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 27 in der Straße "Alte Gissigheimer Straße" abgestellt war. Dort entfernten sie an dem Traktor einen hydraulischen Oberlenker im Wert von rund 1.000 Euro. Bereits Anfang des Monats kam es zu Diebstahlsfällen an Traktoren im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, wir berichteten. Ob ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Külsheim unter der Telefonnummer 09345 241 entgegen.

Polizeimeldungen aus dem Main-Tauber-Kreis