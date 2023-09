Brennholzdiebstahl in Lohr

Am Tatort konnten Reifenspuren erkannt werden, welche von einem Gelände-/Allradfahrzeug stammen könnten. Weitere Hinweise zum Täter sind bislang nicht bekannt. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Lohr

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Morgen des 03.09.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Lohr a.Main in der Bahnhofstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 23-jährigen Skoda-Fahrer durch. Im Rahmen dessen konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten erkannt werden. Ein positiver Urintest bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem konnten beim Fahrer als auch bei einem Beifahrer jeweils geringe Mengen Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Meldungen der Polizei Lohr

Mountainbike in Marktheidenfeld gestohlen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein weißes Mountainbike wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Adenauerplatz entwendet.

Ein Kind stellte das Fahrrad am Samstag, gegen 21 Uhr, vor einem Wohnanwesen am Adenauerplatz ab. Am Sonntag, gegen 12 Uhr, musste es feststellen, dass das Fahrrad entwendet wurde. Der Wert des Mountainbikes wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Unfallflucht i n Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag um 11:30 Uhr konnte ein Anwohner in der Johann-Schöner-Straße in Karlstadt ein lautes Knallen und Rattern wahrnehmen. Als dieser aus seinem Fenster blickte, konnte er den beschädigten Gartenzaun seiner Nachbarin erkennen. Ein verursachendes Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Besitzerin des Gartenzaunes entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizei Karlstadt