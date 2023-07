Brennendes Auto bei Waldaschaff – Vollsperrung der A3

Gegen Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den brennenden Pkw auf dem Standstreifen der A3 in Richtung Würzburg ein. Der Fahrer bemerkte kurz zuvor eine Rauchentwicklung im Motorraum und konnte das Fahrzeug noch verkehrssicher auf dem Standstreifen abstellen. Kurze Zeit später stand es in Flammen und brannte komplett aus.

Die örtlichen Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn waren schnell vor Ort und konnten den Pkw löschen. An diesem entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Verkehrspolizei Aschaffenburg aufgenommen. Die A3 musste für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig vollgesperrt werden und für rund eineinhalb Stunden auf einer Spur. Es kam zu einem Rückstau von rund zehn Kilometern.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurden einer 65-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft (TK-Maxx) in der Herstallstraße die Geldbörse entwendet. Einer weiteren Passantin wurde gegen 16:00 Uhr in der Frohsinnstraße ebenfalls der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und am Donnerstag, 20:30 Uhr, wurde am Main ein Gartenhaus aufgebrochen.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 05:30 Uhr, wurden „Am Chaussee“ aus einem Lkw rund 400 Liter Diesel entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 19. Juni und dem 11. Juli wurden aus dem Abtshof rund 250 Meter Stromkabel und der dortige Sicherungskasten entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

