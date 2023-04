Brennender Lastwagen auf A3 bei Lengfurt - Fahrer verletzt

Gegen 8.15 Uhr war im Feuer im Führerhaus eines Lastwagens ausgebrochen, der zwischen den Anschlussstellen Wertheim und Marktheidenfeld in Richtung Frankfurt unterwegs war, Feuer ausgebrochen. Die Ursache dafür war wahrscheinlich ein technischer Defekt in der Elektrik des Fahrzeugs. Dem Fahrer gelang es noch, seinen Lastwagen auf dem Standstreifen anzuhalten und sich aus der Kabine zu retten. Das Führerhaus brannte komplett aus. Der Fahrer wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

dc