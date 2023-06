Bremsmanöver auf A66 bei Gelnhausen: Führerhaus klappt von Lastwagen ab

Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte er Unregelmäßigkeiten an seinem Führerhaus und lenkte geistesgegenwärtig in den dortigen Baustellenbereich. Auf dem Weg dorthin klappte das Führerhaus nach vorne auf die Straße um. Der Umstand, dass der Fahrer angeschnallt war, bewahrte ihn wohl vor Schlimmerem, er blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An dem Lastwagen und Teilen der Baustelleneinrichtung entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Wieso sich das Führerhaus "verselbstständigte", muss nun noch geklärt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Brille geklaut - Polizei sucht Zeugen

Hanau-Steinheim. Ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit längeren schwarzen Haaren hat am Montagabend einem 82 Jahre alten Hanauer in der Ludwigstraße die Brille vom Gesicht entrissen. Gegen 20.10 Uhr war der Senior im Bereich der 50er-Hausnummern unterwegs, als der Unbekannte ihm die Brille abnahm und anschließend gegen seinen Gehstock trat. Danach flüchtete der braun gebrannte Täter, der mit einer dunklen langen Hose sowie einem dunkelblauen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet war. Er hatte eine große Plastikflasche dabei.

Die Polizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu erreichen.

