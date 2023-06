Brandstiftung in Obersinn: Verdächtiger in U-Haft

Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Fahrzeugbrand in der Hauptstraße mitgeteilt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obersinn, Mittelsinn, Burgsinn und Gemünden konnten den Brand, der bereits auf ein angrenzendes Gebäude übergegangen war, schnell löschen. Beamte der Polizeistation Gemünden konnten noch am Tatort drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Gegen die Männer im Alter von 36 und 38 Jahren besteht der Verdacht, das Fahrzeug absichtlich in Brand gesetzt zu haben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Einer der drei Männer, die beruflich in Obersinn untergebracht waren, allerdings über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft wegen des Tatverdachts der Brandstiftung gegen den Beschuldigten an. Zwei weitere Tatverdächtige wurden nach Abschluss der Ermittlungen in Freiheit entlassen. Durch die Brandlegung entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.