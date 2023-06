Brand in Wald vermutet – Einsatz in Lohr

Zwei Mitteiler hatten gegen 15.07 von Steinfeld aus eine Rauchentwicklung im Wald Richtung Pflochsbach vermutet. Die Feuerwehren rückten wie folgt aus: Pflochsbach mit Tragkraftspritzenfahrzeug, Lohr mit Kommandowagen, Löschgruppenfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und Einsatzleitwagen, von der Kreisbrandinspektion drei Kreisbrandmeister sowie der vom Standort Wombach nachalarmierte Gerätewagen Messtechnik mit Drohne.

Mit mehreren Fahrzeugen wurden die Waldwege zwischen Sendelbach, Pflochsbach, Waldzell und Steinfeld abgefahren. Am Friedhof in Pflochsbach hob die Drohne ab und ermöglichte einen Rundumblick über die Wälder bis Steinfeld. Da die vermutete Rauchentwicklung nicht nachvollzogen werden konnte und auch die Mitteiler nach Rückfrage nichts mehr sahen, konnte der Einsatz abgebrochen werden. Ebenfalls an der Erkundung beteiligt war die Polizei mit einem Streifenwagen.