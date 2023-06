Brand im Motorraum - Anwohner löschen BMW

Der 57-Jährige stellte seinen Pkw am Ortseingang Retzstadt ab und das Feuer aus dem Motor konnte durch diesen sowie weiteren Anwohnern noch vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Montag um 09:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer die Hauptstraße in Karlstadt und beachtete hierbei nicht die Vorfahrt eines 71-jährigen Opel-Fahrers. Hierdurch kam es zu einem Anstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 63-Jährige zu Sturz kam. Dieser wurde leicht verletzt und es entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt