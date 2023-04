Brand im Aschaffenburger Hafen ruft Großaufgebot auf den Plan

Kurz nach 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb alarmiert. Aus bislang ungeklärten Gründen waren Sägespäne in einem Bunker in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine dunkle Rauchsäule am Himmel zu sehen.

Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Aufwändiger gestalteten sich jedoch die Nachlöscharbeiten. Sie zogen sich über mehrere Stunden hin. Das im Bunker gelagerte Material musste ausgeräumt und auf einem Ablöschplatz nachgelöscht werden. Benötigtes Löschwasser wurde mit einem speziellen Pumpensystem vom Main aus zur Brandstelle gefördert.

Vorsorglich standen auch Rettungswagen bereit, verletzt wurde bei dem Brand bisher jedoch niemand. Die Aschaffenburger Feuerwehr wurde von Kräften aus dem Landkreis unterstützt: Von der Feuerwehr Großwallstadt kam ein Wasserfördersystem zum Einsatz. Bezüglich Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler