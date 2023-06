Beim Eintreffen waren etwa 500 Quadratmeter eines eben erst abgeernteten Ackers in Brand. Mehrere Landmaschinen waren vor Ort mit Erntearbeiten beschäftigt. Wegen des teilweise starken Windes breitete sich das Feuer auf die nahegelegene rund drei Meter hohe Begrenzungsböschung einer Kiesgrube aus. Hier dehnten sich die Flammen auf zusätzliche 300 Quadratmeter aus.

Die Feuerwehr hat umgehend mit Wasser aus allen Löschfahrzeugen die Brandbekämpfung aufgenommen. Im Pendelverkehr wurde Wasser mit Tanklöschfahrzeugen an die Einsatzstelle gebracht. Am Ortsausgang wurde hierzu ein Hydrant als Wassertankstelle in Betrieb genommen. Weiterhin waren Landwirte im Einsatz, die das betroffene Feld mit Traktoren umpflügten. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schaafheim mit allen Ortsteilen sowie die Feuerwehr Großostheim mit zwei Tanklöschfahrzeugen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und nahm den eingesetzten Mähdrescher in Augenschein.

Armin Lerch