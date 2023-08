Brand an Schweißgerät löst Feuerwehreinsatz in Kleinwallstadt aus

Kurz vor 9 Uhr war in der Metallverarbeitungs-Firma ein Schweißbrenner in Brand geraten. Vermutlich durch einen technischen Defekt hatte sich ein Schlauch des Geräts entzündet. Die Mitarbeiter löschten den Brand, noch bevor die Feuerwehr in dem Betrieb eintraf. Die Wehrleute kühlten die Gasflaschen des Schweißgeräts im Freien und eine weitere Flasche, die der Hitze besonders ausgesetzt war, in einem Wasserbad. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Feuerwehr Kleinwallstadt wurde durch Kräfte aus Sulzbach, Hausen, Hofstetten unterstützt.

