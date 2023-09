Brand am Gemündener Bauhof

Der Fahrer eines Entsorgungsunternehmens, der sich unmittelbar am Brandort befand und das Feuer entdeckte, begab sich nach dem Einatmen von Rauchgas aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ärztliche Behandlung. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Münzbehälter in Obersinn geknackt

Obersinn, Lkrs. Main-Spessart: Am Dienstagmorgen wurde an einem gemeindlichen Wohnmobilstellplatz in Obersinn festgestellt, dass an der Wasser- und Stromentnahmestelle ein Münzbehälter durch einen bislang unbekannten Täter geleert wurde. Hierzu wurde ein bislang nicht bekanntes Werkzeug benutzt, um das Gehäuse aufzuhebeln. Der Sach- und Beuteschaden liegt vermutlich bei über 200 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Erst kürzlich hatte sich eine größere Personengruppe mit mehreren Wohnwagen auf dem Platz aufgehalten. Die Polizei prüft nun, ob diese im Zusammenhang mit der Tat steht.

Abfälle illegal in Rieneck und Burgsinn entsorgt

Rieneck und Burgsinn, Lkrs. Main-Spessart: Am Dienstagabend nahm ein Jugendlicher um 19.45 Uhr in Rieneck wahr, wie aus einem Kleintransporter heraus an einem in Richtung Schaippach führenden Weg etwas entladen wurde. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Ablagerung um Abfälle aus Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten. Auch ein altes Zeltgestänge lag am betreffenden Ort. Ein ähnlicher Fall wurde der Polizei am Vortag bereits aus Burgsinn gemeldet. Auch hier hatte jemand kürzlich versucht, am Waldrand möglichst unbemerkt und kostenfrei seinen Müll und alte Baustoffe zu entsorgen. Der Tatort liegt hier etwas außerhalb in Richtung Mittelsinn in der Lage „Rote Heide“. In beiden Fällen gibt es bislang nur vage Hinweise auf den Verursacher. Die Polizei ermittelt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 18:20 Uhr wollte die 40-jährige Fahrerin eines BMW von der Hochbergstraße links abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Ford eines 32-jährigen Verkehrsteilnehmers. Es kam zum Zusammenprall mit einem Sachschaden in Höhe von 12.500,- Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Unfallverursacherin erwartet ein Bußgeldverfahren.

Unfall mit Lkw und Kraftrad

Gambach, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 16:05 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Löhleinstraße. Er übersah hierbei den Bau-Lkw, der mit eingelegtem Rückwärtsgang stand, um zu Rangieren, und fuhr auf diesen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Der Kraftradfahrer wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlbach, Ldkr. Main-Spessart. Am Dienstag um 10:00 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer eines Wohnmobiles die Karlburger Straße ortseinwärts. Es kam zur seitlichen Berührung mit dem entgegenkommenden, weißen Kastenwagen und der Spiegel des Wohnmobiles wurde beschädigt. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250,- Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt