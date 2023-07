Brände mutmaßlich absichtlich gelegt

Gegen 10:30 Uhr teilte eine Spaziergängerin eine Rauchsäule in einem Waldgebiet mit. Die Feuerwehr aus Obernburg konnte die Brandstelle im Wald, eine Fläche von rund sechzehn Quadratmetern, ablöschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Waldes verhindern. Die Polizeiinspektion Obernburg am Main leitete erste Ermittlungen hinsichtlich einer vorsätzlichen Brandlegung ein und bittet Personen, die im Zusammenhang mit dem Brand im Bereich Waldhausstraße, in der Nähe „Pfitschengraben“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Gegen 14:45 Uhr meldeten mehrere Passanten erneut eine Rauchsäule aus dem Obernburger Waldgebiet, welches von der B469 zu sehen ist. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Obernburg, Eisenbach und Elsenfeld standen rund 300 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Auch dieser Brand konnte abgelöscht und ein sich Ausbreiten des Waldbrandes verhindert werden. Wie auch bei dem vorherigen Brand muss von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Harley-Davidson-Fahrer verunglückt.

Schneeberg. Am Freitagmittag verunfallte ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße, nachdem einem bislang Unbekannten eine Metallstange und ein Spanngurt vom Lkw gefallen sein dürfte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 59-Jähriger befuhr gegen 13:30 Uhr mit seinem Krad die B47 von Amorbach in Richtung Walldürn. Auf der Fahrbahn lag eine Metallstange sowie ein Spanngurt. Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät, fuhr über die Metallstange und rutschte mit dem Vorderrad weg. Dabei stürzte der Mann mit seinem Krad und rutschte nach rechts gegen ein Verkehrszeichen. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt ins Klinikum nach Erlenbach verbracht. An der Harley-Davidson entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Schneeberg reinigte die Straße und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe.

Die Polizeiinspektion Miltenberg bittet nun um Hinweise zu dem Unbekannten, der die Metallstange und den Spanngurt verloren haben dürfte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Originalmeldung der Polizei Unterfranken