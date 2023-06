Böschungsbrand bei Pflochsbach drohte auf Wald überzugreifen

Das Übergreifen konnte durch insgesamt 12 Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften, die tatkräftig handelten, verhindert werden. Die anschließende Überprüfung nach Glutnestern mittels einer Drohne verlief negativ, sodass die MSP 22 nach drei-stündiger Vollsperre wieder freigegeben werden konnte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Die Feuerwehr Pflochsbach versorgte die Löschtrupps von nahem Main aus mit Wasser. Das Feuer, das sich rasch ausbreitete, wurde von den Wehren von zwei Seiten aus bekämpft. Da die Böschung etwa 50 Meter Höhenunterschied aufweist, wurde auch von einem über dem Brandherd gelegenen Waldweg aus gelöscht. Hier versorgten Landwirte mit Wasserfässern die Löschmannschaft mit Nachschub. Die Feuerwehr lobt in ihrem Bericht ausdrücklich die so gesicherte stabile , die ihren Teil dazu beitrug, die Flammen schnell zu löschen. Nach rund zweieinhalb Stunden, so die Feuerwehr, war das Feuer aus und alle Glutnester abgelöscht.

Da die Arbeit für die Wehrleute wegen des steilen Geländes und der Hitze besonders schwierig waren, wurden das Bayerische Rote Kreuz sowie die such Absicherung der Einsatzkräfte angefordert, so der Einsatzpressebericht wer Wehr.

Gegen 18.30 Uhr begann die Suche nach letzten Glutnestern mit einer Wärmebildkamera. Auch um 22 Uhr wurde nochmals gesucht. Hier fand die Wehr noch drei Punkte, die vorsorglich ausgegraben und gelöscht wurden.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass eine sorglos weggeworfene Zigarettenkippe den Brand verursacht hat. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Polizei weist daraufhin, dass es bei der aktuellen Wetterlage absolut gefährlich ist glimmende Zigarettenkippen in irgendeiner Art und Weise in der Natur zu entsorgen und bittet dies zu unterlassen.

Mit Alkohol- und Drogeneinwirkung auf dem Roller durch Lohr

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Ein Anfang dreißig-jähriger Mann wurde am Sonntagmittag auf seinem Roller in der Rechtenbacher Straße fahrend festgestellt und durch eine Streifenbesatzung der Lohrer Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden beim Fahrer drogentypische Erscheinungen sowie Alkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer ließ eine Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssel über sich ergehen und muss jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss - Autofahrer versteckt sich erfolglos

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Ein 34-jähriger Mann war am Sonntagmorgen in Lohr mit seinem Pkw unterwegs und sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer dies bemerkte versuchte er sich durch eine kurze Flucht der Kontrolle durch die Beamten der Lohrer Polizei zu entziehen, indem er sich auf dem Besucherparkplatz der Polizeiinspektion Lohr am Main versteckte. Die Beamten konnten den Fahrzeugführer letztendlich einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gefahren und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Versuchte Brandlegung an Holzlager in Homburg

Homburg, Lkr. Main-Spessart - In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte ein Fußgänger in der Maintalstraße eine Flamme an einem Holzunterstand wahrnehmen und diese anschließend löschen. Hierdurch wurde ein Brand unterbunden, weshalb es glücklicherweise zu keinem Sachschaden kam. Durch eine hinzugezogene Streife konnte schließlich am Brandort ein angebrannter Grillanzünder aufgefunden und sichergestellt werden. Es wird aufgrund der versuchten Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen einen unbekannten Täter ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.

Reifenplatzer bei Marktheidenfeld - Autofahrer leicht verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Am Sonntagabend platzte der Vorderreifen eines 48-jährigen Vespa-Fahrers, weshalb es zu einem Verkehrsunfall kam. Der Fahrer der Vespa befuhr derzeit die B8 bei Marktheidenfeld. Als es zu dem Reifenplatzer kam, verlor er die Kontrolle über seinen Roller und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Meldungen der polizeiinspektion Marktheidenfeld