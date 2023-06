Böschungsbrand am Ortseingang Pflochsbach gelöscht

Laut Feuerwehr Lohr ist das Feuer am Ortseingang Pflochsbach gelöscht. "Es sind keine weitere Kräfte mehr nötig" heiß es, per Wärmebildkamera erfolgt die Nachkontrolle. "Uns wurde erst ein Kleinbrand gemeldet, der dann durch den Wind größer wurde und in den Wald hineinzog" bilanziert Rainer Kriegbaum von der Lohrer Feuerwehr dein Einsatz. Wie groß die betroffene Fläche ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

