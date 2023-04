BMW schleudert auf nasser A3 bei Waldaschaff in die Leitplanke

Dem Sachstand nach geht die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach davon aus, dass der 23-jährige BMW-Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn angepasst hatte und gegen 17.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. In der Folge ist das Auto mit der Mittelleitwand kollidiert und in die Außenleitplanke gekracht, bevor der BMW stehen blieb. Das Fahrzeug war in Richtung Würzburg unterwegs.

Andere Verkehrsteilnehmer sind ebenfalls nicht zu Schaden gekommen. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Infolge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten staute sich der Feierabendverkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Süden über mehrere Kilometer. Erst kurz nach 19 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Zeugenaufruf

ASCHAFFENBURG-OBERNAU. Zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, wurde versucht eine Scheune in der Gruberstraße aufzubrechen. Die Hütte gehört zu einem Garten eines dortigen Wohnanwesens. Der noch Unbekannte ist beim Versuch gescheitert und ohne Beute geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken