BMW kommt auf A3 bei Waldaschaff von nasser Fahrbahn ab

Gegen 19.30 Uhr war der 21-Jährige mit seinem BMW Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe der Kauppenbrücke verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenleitplanke bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Glück im Unglück hatte der Fahrer. Dieser blieb unverletzt. Der BMW war nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden müsste sich auf weit über 10.000 Euro summieren.

Die Feuerwehr Waldaschaff war im Einsatz um die Unfallstelle zu sichern und auszuleuchten.

Ralf Hettler