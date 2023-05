Bischbrunn: Mann kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Gegen 1.20 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr die Schutzplanke, touchierte einen Wildschutzzaun, überfuhr ein Geländer, überschlug sich und kam in der Folge auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Fahrer Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt wurden, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben der Polizei waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Straßenmeisterei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehren aus Altfeld, Marktheidenfeld und Kreuzwertheim vor Ort. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken