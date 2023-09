Biker stürzt in Neustadt Böschung hinab: schwer verletzt

Am Montagnachmittag befuhr ein Harley-Davidson-Fahrer die Staatsstraße 2315 von Marktheidenfeld in Richtung des Campingplatzes in Neustadt a. Main. Im dortigen Baustellenbereich verlor der Kradfahrer vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug als er eine Fräskante überfahren wollte und stürzte rechts der Fahrbahn die Böschung hinab. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg verbracht. Der Baustellenbereich ist mit Tempo 30 km/h und den Hinweis auf Bodenwellen ausgeschildert.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Partenstein/Steinfeld. Am Montagmorgen wurde ein 34-jähriger mit seinem PKW in Partenstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein weiterer Pkw-Fahrer wurde am Abend in Steinfeld kontrolliert. Auch hier konnten die Beamten Hinweise auf zurückliegenden Drogenkonsum erlangen. Der Fahrer musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen, auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden.