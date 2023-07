Bierdieb in der Gemündener Sudetenstraße

Das Bier lagerte auf der Terrasse des 60-jährigen Eigentümers in einem Kühlschrank bzw. in Bierkästen. Nach Angaben des Eigentümers wurden im Zeitraum der vergangenen 6 Monate immer wieder mal ein paar Flaschen Bier entwendet, bislang insgesamt 53 Flaschen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fischwilderei in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagmittag zeigte der Pächter eines kleines Sees zwischen dem Main und der MSP 11 bei Harrbach eine Fischwilderei an. Gegen 13.30 Uhr traf er am Seeufer einen 34-jährigen Mann an, welcher dort unberechtigt angelte. Der 34-Jährige wird wegen Fischwilderei angezeigt.

Meldung der Polizeistation Gemünden

Fehler beim Überholen - Unfall bei Wiesenfeld

Wiesenfeld, Ldkr. Main-Spessart. Am Sonntag um 09:05 Uhr fuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Opel Meriva von Karlburg nach Wiesenfeld. Er wollte bergab einen VW Golf überholen und scherte aus. Er sah zwar den entgegenkommenden Kia- Sportage, jedoch konnte er nicht mehr schnell genug einscheren und es kam zur Spiegelberührung zwischen den entgegenkommenden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden liegt bei 1.500 Euro, die Fahrzeuge waren fahrbereit und es wurde niemand verletzt. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Mit Alkohol am Steuer - Polizei ermittelt

ERLENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Mit über 1,9 Promille war ein 37-Jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem BMW unterwegs.

Eine Zeugin teilte, gegen Mitternacht, der Polizei Marktheidenfeld mit, dass sie von einem Verkehrsteilnehmer am Kreisverkehr angehalten wurde, da dessen Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer langsam fahrend in seinem Pkw von der Streife festgestellt werden. Der PKW wies massive Beschädigungen auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Der Fahrzeugführer war vom Wöhrl-Parkhaus über die B27, Rothofbrücke, Hettstadt, Roßbrunn, Uettingen nach Erlenbach gefahren.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Vogel verursacht Verkehrsunfall bei Neuendorf

Neuendorf, Landkreis Main-Spessart Am frühen Sonntagmorgen fährt eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw von Lohr a.Main in Richtung Gemünden a.Main auf der B26 als sie, nach eigenen Angaben auf der Höhe der Bahnbrücke Nantenbach von einem Vogel erschreckt wird, deswegen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der Außenleitplanke kollidierte. Gegenverkehr war zum Unfallzeitpunkt keiner vorhanden. Am Pkw der verunfallten Verkehrsteilnehmerin entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme sowie für die Räumung der Unfallstelle ca. 2 Stunden einseitig gesperrt.

Meldung er Polizeiinspektion Lohr