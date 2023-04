Betrunkener verwechselt Wohnungstüre und randaliert

Am Freitag, gegen 2.35 Uhr, erreichte die Polizei eine Mitteilung, dass eine Person in einem Mehrfamilienhaus am Josefplatz gegen eine Wohnungstüre tritt und schlägt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der sichtlich alkoholisierte Störenfried im Treppenhaus angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er beim Besuch eines Freundes das Stockwerk verwechselte und an der falschen Türe lautstark um Einlass bat. Den Trunkenbold erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, da durch das Einwirken auf die Türe der Rahmen und der Wandputz beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Diebe kommen zurück nach Grombühl

WÜRZBURG-GROMBÜHL. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten zwei Jugendliche aus einem Hotel in der Schweinfurter Straße mehrere Süßigkeiten und flüchteten. Gegen Mitternacht stellte der Nachtportier fest, dass zwei Personen das Sortiment des Süßigkeitenstandes im Foyer durchstöberten. Anschließend verließen die Jugendlichen das Hotel. Der Nachtportier konnte das Fehlen von Waren im Wert von 9,50 Euro feststellen. Gegen 1.30 Uhr kehrten die beiden Diebe zum Hotel zurück, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Bei der Durchsuchung der zwei Täter konnte jeweils eine geringe Menge Marihuana festgestellt werden. Gegen die Jugendlichen wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt.

Jägerstand beschädigt und Bierflaschen zerschlagen

WÜRZBURG-GROMBÜHL. Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Fahrradweg in der Gattingerstraße in Richtung Hubland erheblich vermüllt. Ein Mitarbeiter der Stadt Würzburg stellte mehrere zerschlagene Bierflaschen fest, welche über den Radweg verteilt waren. Zudem wurde ein Jägerstand umgeworfen, zerkleinert und das Holz teilweise angezündet. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 200,- Euro. Ein/e Verursacher/in der Sachbeschädigung ist bislang nicht bekannt.

Reifen eines geparkten Autos zerstochen

WÜRZBURG-LINDLEINSMÜHLE. Im Tatzeitraum vom 02.04.2023, 16:00 Uhr bis zum 03.04.2023, 06:30 Uhr, wurde in der Bayernstraße ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, einen Audi Q5, im Innenhof seines Wohnanwesens. Als er Montagmorgen zu diesem zurückkehrte, stellte er fest, dass die beiden rechten Fahrzeugreifen zerstochen wurden. Der oder die Verursacher/in sind bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro.

Unfallflucht in Sanderau

WÜRZBURG-SANDERAU. Ein in der Virchowstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde angefahren und beschädigt. Demnach parkte der Halter sein Fahrzeug der Marke BMW am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 2 in der Virchowstraße. Als er am nächsten Morgen, gegen 07:10 Uhr, zu diesem zurückkam, stellte er fest, dass die vordere linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Einen Hinweis auf den/die Verursacher/in konnte nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Hydrant in Lengfeld angefahren und geflüchtet

WÜRZBURG-LENGFELD. Im Rahmen von Landschaftstätigkeiten wurde am 06.04.2023, gegen 09:00 Uhr, ein Hydrant am Friedrich-Bergius-Ring, Höhe der Hausnummer 25, aufgestellt. Um 11:00 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter, dass kein Wasser mehr aus dem Schlauch floss. Bei einer Nachschau am Hydranten stellte er dort eine frische Beschädigung fest. Ein/e Verursacher/in befand sich nicht mehr am Unfallort. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt