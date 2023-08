Betrunkener Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer in Wertheim

Hier soll er mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, die den Mann Zuhause antreffen konnte. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille, weshalb der 38-Jährige zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ob er eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Lauda-Königshofen : Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Eine 54-Jährige gelangte zur Anzeige, da sie am Montagnachmittag ohne Fahrerlaubnis, dafür aber mit rund 2,8 Promille mit ihrem VW in Lauda-Königshofen unterwegs war. Die Frau fuhr gegen 15.15 Uhr auf der Wallgrabenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Josef-Schmitt-Straße wurde sie durch eine Streife des Polizeirevier Tauberbischofsheim beobachtet. Da diese bereits drei Tage zuvor den Führerschein der Frau beschlagnahmt hatte, wurde die Frau kontrolliert.

Ein Alkoholtest zeigte den Wert von knapp 3 Promille an, weshalb die 54-Jährige die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. Sie muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

