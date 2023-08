Betrunken und aggressiv - Polizei nimmt Fahrer in Gewahrsam

Am Dienstagabend wurden Zeugen in der Brunnenstraße auf die auffällige und aggressive Fahrweise des männlichen Fahrers eines Kleintransporters aufmerksam. Ein Passant, welcher den alkoholisierten Fahrer an seiner Weiterfahrt hindern wollte, wurde leichtverletzt. Eine weitere Passantin musste dem Fahrzeug des 32-Jährigen durch einen Sprung zur Seite ausweichen. Hinzugerufene Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Karlstadt, Aschaffenburg-Hösbach und Marktheidenfeld nahmen den Mann kurze Zeit später fest, nachdem er seine Fahrt bereits beendet hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, wonach der Mann zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Durchführung einer angeordneten Blutentnahme wurde der Mann in Gewahrsam genommen und verblieb bis in die frühen Morgenstunden in einer Haftzelle.

Gegen den Pkw-Fahrer wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kühlwagenanhänger in Marktheidenfeld beschmiert

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Kühlwagenanhänger beschädigt, der auf dem Parkplatz unterhalb der Alten Mainbrücke abgestellt war. Unbekannte verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, indem sie einen ca. ein Quadratmeter großen Graffiti-Schriftzug auf der Seitenverkleidung des Anhängers anbrachten.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

17-Jähriger Mit intimen Fotos erpresst - Polizei ermittelt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 17-jähriger Landkreisbewohner wurde am Sonntagmittag Opfer eines Erpressers. Nachdem der Geschädigte zunächst über ein Soziales Netzwerk kontaktiert wurde, schickte er intime Bilder und Videos von sich an die vermeintlich weibliche Gesprächspartnerin. Da dem jungen Mann dann mit der Veröffentlichung der Bilder und Videos gedroht wurde, überwies er 200 Euro an den Erpresser.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu besonderer Vorsicht bei Kontaktaufnahmen durch unbekannte Profile in Sozialen Netzwerken. Häufig werden leichtfertig übermittelte Intimfotos durch Kriminelle als Druckmittel genutzt, um Geldforderungen zu stellen. Weiterhin droht eine ungewollte Veröffentlichung der Bilder im Netz.

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Dienstag, gegen 2 Uhr, zog eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld einen alkoholisierten Fahrzeugführer in der Luitpoldstraße aus dem Verkehr. Ein bei dem 39-jährigen BMW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Mann musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten, wo ein gerichtsverwertbarer Atemtest den Verdacht bestätigte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Einbruchsversuch an Gartenhaus in Lengfurt

TRIEFENSTEIN/ LENGFURT, LKR. MAIN-SPESSART. Im Zeitraum vom 06.08.2023 bis zum 14.08.2023 machte sich ein Unbekannter an einem Gartenhaus im Bereich „Am Steinernen Sand“ in Lengfurt zu schaffen. Der Täter drang widerrechtlich auf ein umzäuntes Gartengrundstück ein, beschädigte dort eine Regentonne und versuchte gewaltsam das Fenster des Gartenhauses zu öffnen. Da der Täter jedoch nicht ins Innere gelang, wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 09391/98410 zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld