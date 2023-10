Betrunken über rote Ampel: Fußgänger in Aschaffenburg schwer verletzt

Der 54-Jährige erlitt eine schwere Kopfplatzwunde und kam nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

Radfahrer stoßen frontal zusammen - Beide erlitten schwere Verletzungen

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. Frontal sind am Freitagnachmittag zwei Fahrradfahrer in der Seidelstraße zusammengestoßen. Beide zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus.

Dem Sachstand nach fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Seidelstraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Westring. Aufgrund der tief stehenden Sonne erkannte ein entgegenkommender Radfahrer den Falschfahrer zu spät und beide stießen frontal zusammen. Der 57-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde unterhalb des Auges. Der 52-jährige Radfahrer erlitt eine Kieferfraktur und verlor mehrere Zähne. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es ist davon auszugehen, dass die getragenen Fahrradhelme noch schwerere Verletzungen verhinderten.

Sattelzug wechselt Fahrsteifen und löst Unfall aus

ASCHAFFENBURG. Ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte am Freitagmittag ein Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und verursachte dadurch einen schwereren Verkehrsunfall. Ohne sich weiter darum zu kümmern, setzte der Fahrer des Lastwagens seine Fahrt fort.

Auf Höhe des Parkplatzes Strietwald in Fahrtrichtung Würzburg wechselt der Sattelzug gegen 13:35 Uhr plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer eines silbernes VW T-Roc musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach links ausweichen und touchierte dabei einen schwarzen Mercedes GLC auf dem linken Fahrstreifen. Die Fahrer beider Pkw verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidierten mit den Betonleitwänden. Der Fahrer des Lastwagens oder Sattelzuges setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

An den Autos entstand jeweils ein Schaden von rund 15.000 Euro. Durch die Sperrung des rechten Fahrstreifens bis 16:40 Uhr kam es zu einem erheblichen Rückstau von mehreren Kilometern.

Weitere Zeugenaufrufe der Polizeiinspektionen Aschaffenburg und Alzenau

ASCHAFFENBURG -DAMM. Am Dämmer Tor stellte am Freitag gegen 10:15 Uhr eine 55-Jährige ihr E-Bike ab und schloss es an. Als sie am Samstag gegen 17:40 Uhr zu dem Fahrradstellplatz zurückkehrte, war ihr schwarzes E-Bike, Pegasus, Solero, Evo 8 verschwunden.

ASCHAFFENBURG. Im Parkhaus der City-Galerie ist am Samstag in der Zeit von 10:20 bis 17:15 Uhr ein grauer VW Caddy angefahren worden. Der Schaden an der hinteren linken Stoßstange beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KARLSTEIN-GROSSWELZHEIM. Eine kurze Pause am Mainufer nutzte am Donnerstagabend ein Unbekannter aus, um aus einem Rucksack ein Samsung Handy zu stehlen. Der Besitzer hatte seinen Rucksack auf einer Bank am Mainwanderweg abgestellt und sich an das Ufer gesetzt.

KAHL. Ein blaues E-Bike der Marke Tenways, CG 600 Pro, ist am Mittwoch in der Zeit von 07:45 bis 17:00 Uhr am Fahrradstellplatz des Bahnhofes gestohlen worden.

ALZENAU,. Vor dem Kindergarten in der Prischoßstraße verkratzte ein Unbekannter am Freitag von 11:00 bis 15:00 Uhr einen blauen Skoda Rapid.

ALZENAU-MICHELABACH. Am Samstag gegen 15:25 Uhr stellte der Mitarbeiter eines Zigarettenautomatenaufstellers fest, dass der Automat in der Schloßstraße aufgebrochen worden war. Der Täter hatte sowohl die Zigaretten als auch das Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum sowie der genaue Beuteschaden sind derzeit unbekannt.

KAHL. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag in der Zeit von 10:15 bis 10:20 Uhr einen in der Hanauer Landstraße geparkten grauen Ford EcoSport beschädigt. Der Schaden an der linken Fahrzeugfront beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

