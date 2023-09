Betrugsversuche in Marktheidendfeld: Polizei warnt vor PayPal-Anrufen

Bei dem Anruf handelt es sich um eine Betrugsmasche. Da bislang alle Betroffenen noch während der automatischen Ansage aufgelegt haben, ist derzeit nicht, was tatsächlich passiert, wenn man eine Taste drückt. Vermutlich sollen den Betroffenen im weiteren Verlauf zu Zahlungen oder Angaben persönlicher Daten und Passwörter entlockt werden. Alle Betroffenen schilderten bisher, dass sie bei der anschließenden Überprüfung ihrer PayPal-Konten keine entsprechenden Zahlungen gesehen haben. Die Polizei rät, falls Sie so einen Anruf erhalten, legen Sie auf und drücken Sie keine Taste.

Die Betrugsmasche erinnert an frühere betrügerische Anrufe, bei denen sich Unbekannte als Interpol, Europol oder Polizei ausgegeben haben. Dabei wurden diejenigen, die nach der Ansage tatsächlich eine Taste gedrückt haben, mit einem Menschen verbunden und im Gespräch zum Zahlen von Geld auf Auslandskonten oder zum Investieren in Kryptowährungen gedrängt.

Auf Phishing-SMS hereingefallen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Bereits am 18.09.2023 erstattete ein 63-jähriger Geschädigter Anzeige wegen des Missbrauchs seiner Kreditkarte. Es stellte sich heraus, dass er zuvor seine Kreditkartendaten unbedacht weitergegeben hatte. Der Geschädigte erhielt einige Tage zuvor eine gefälschte SMS, angeblich von einem Versandunternehmen. In der Nachricht wurde er zur Zahlung von 4,63 Euro Zollgebühren aufgrund einer an adressierten Lieferung aufgefordert. Da der Geschädigte zufälligerweise tatsächlich eine Lieferung erwartete, folgte er dem Link in der Nachricht und gab im weiteren Verlauf seine Kreditkartendaten preis. Die Kreditkarte sollte anschließend betrügerisch mit ca. 1000 Euro belastet werden, was glücklicherweise scheiterte, da es sich um eine PrePaid-Karte handelte, auf der lediglich ein Guthaben von ca. 25 Euro war.

Die Polizei Marktheidenfeld warnt davor, Kreditkartendaten (Nummer auf der Vorderseite und Zahl auf der Rückseite) an Unbekannte weiterzugeben. Diese Daten reichen aus, um die Kreditkarte betrügerisch zu verwenden. Auch eine Kopie seines Personalausweises sollte man keinesfalls an Unbekannte verschicken, da diese regelmäßig für Betrügereien missbraucht werden.

Verkehrssicherheit - Getunter Opel gestoppt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Einen getunten Opel zogen Beamte der Polizei Marktheidenfeld am Donnerstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, aus dem Verkehr. Bei dem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, da am Pkw ein Gewindefahrwerk verbaut war, welches nicht ordnungsgemäß von einer technischen Prüfstelle abgenommen und eingetragen worden war. Des Weiteren waren beide Vorderreifen unter der Verschleißgrenze abgefahren. Dem 19-jährigen Fahrer wurde aus Verkehrssicherheitsgründen die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt, die Zulassungsstelle informiert und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 07:24 Uhr fuhr die 17-jährige Radfahrerin auf der Brückenstraße von Mühlbach nach Karlstadt. Sie wurde von der hinter ihr fahrenden 18-jährigen Fahrerin eines Daimler Viano erfasst, da diese sie nicht rechtzeitig sah. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Würzburg verbracht. Sie trug beim Unfall keinen Schutzhelm. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1.700,- Euro.

Tierische Abfälle beseitigt

Eußenheim, Ldkr. Main-Spessart. In einem Mülleimer in der Karlstadter Straße wurden mehrfach tierische Abfälle entsorgt, die von einer Schlachtung oder ähnlichem stammen könnten. Ein Hinweisschild wurde mittlerweile am Mülleimer angebracht, da eine gesonderte Entsorgung erfolgen muss.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden

Wildunfall

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit dem Auto die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn, als kurz vor dem Ortsschild ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Wildtier wurde vom Pkw der 20-Jährigen erfasst und beim Unfall getötet. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Kind beim Ladendiebstahl erwischt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 18:50 Uhr, steckte ein Junge in einem Drogeriemarkt in der Weißensteinstraße eine Kindergeldbörse in seine mitgeführte Tasche. An der Kasse bezahlte er lediglich ein paar Süßigkeiten. Beim Verlassen des Marktes löste die Diebstahlsicherung aus. Das schuldunfähige Kind wurde in Anwesenheit der Polizei dem zwischenzeitlich verständigten Vater übergeben.

Wahlplakate beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, im Zeitraum von 09:30 bis 17:30 Uhr, wurden im Stadtgebiet von Gemünden Wahlplakate beschädigt. Die Plakate wurden teilweise von oben nach unten heruntergerissen oder zum Teil mit einem Filzstift beschmiert. Zudem wurde ein Textilbanner, das am Geländer der Scherenbergstraße angebracht war, ebenfalls mutwillig heruntergerissen und dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 400,- Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrsunfall

Gemünden a. Main, OT Schaippach, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck kommend in Richtung Schaippach unterwegs. Hierbei wurde er von einer 67-jährigen Autofahrerin überholt. Bei diesem Vorgang kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel, wobei geringer Sachschaden entstand.

