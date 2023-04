Betrug: Falscher Sohn machte Beute per SMS in Babenhausen

Am Samstag (22.4.) erhielt ein 70-jähriger Babenhäuser eine SMS von seinem vermeintlichen Sohn. Wie sich im Nachgang noch rausstellen sollte, handelte es sich bei dem Absender um einen Betrüger. Im Laufe der Konversation forderte der Kriminelle am anderen Ende der Leitung, die Überweisung mehrerer Geldbeträge. In guter Absicht, seinem Sohn zu helfen, überwies der Senior das Geld. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 5.000 Euro. Erst im Nachgang, beim Telefonat mit seinem richtigen Sohn, fiel der Schwindel auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen.

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Bei geforderten Geldüberweisungen per SMS oder andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese bis ins letzte Detail hinterfragen.

Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes

Meldung des Polizeipräsidizums Südhessen