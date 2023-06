Betrügerischer "Notdienst" in Glattbach: Polizei sucht Zeugen

Die Frau hatte am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr einen "Elektrofachmann" nach einer schnellen Suche im Internet gefunden, nachdem sie zu Hause am "Enzlinger Berg" ohne Strom dastand. Der Mann war zwar schnell vor Ort und tat so, als würde er einzelne Stromverbraucher überprüfen - eine Hilfe war er jedoch nicht. Stattdessen erklärte er, dass eines der Elektrogeräte defekt sei und der Stromausfall daher rühre. Unter dem Vorwand hierfür ein Gutachten erstellt zu haben, das für die Versicherung nötig sei, verlangte der Mann einen hohen dreistelligen Geldbetrag. Von der Situation und dem forschen Vorgehen des Mannes überrumpelt, zahlte die Frau in ihrer Notsituation mit einer EC-Karte. Hierbei wurde sogar ein niedriger vierstelliger Betrag abgebucht. Den angeblichen Elektriker konnte die Dame in Not wie folgt beschreiben: Circa 175 cm groß

Etwa 33 Jahre alt

Kräftige Statur

Leicht dunkler Hautteint

Kurze, glatte Haare

Nachdem der betrogenen Frau die Masche klar wurde, erstattete sie Anzeige bei der Polizei Aschaffenburg. Diese ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise. Wer hat zur relevanten Zeit den beschriebenen Mann gesehen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

KLEINOSTHEIM. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und kurz nach 15:30 Uhr ein grauer Opel Astra offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum auf einem Firmenparkplatz im Reinhard-Heraeus-Ring geparkt.

MAINASCHAFF. Zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 19:30 Uhr, haben Unbekannte einen Schuppen in einem Schrebergarten im Mittelweg aufgebrochen. Entwendet wurde eine elektrische Gartenschere im Wert von rund 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

MÖMBRIS. Über das Wochenende wurden beide Kennzeichen (AB-ME206) von einem schwarzen Mitsubishi ASX entwendet, der auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhandels stand. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, zugetragen haben. Der Autohandel befindet sich in der Frankenstraße.

ALZENAU. Zwischen Donnerstag und Samstag wurde ein Zaunelement an der Grundschule in der Prischoßstraße verbogen. Der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeimeldungen Stadt und Kreis Aschaffenburg