Benzinaggregat und Musikbox in Bergrothenfels gestohlen

Nach dem Ende ihrer Maifeier in einem ehemaligen Steinbruchgelände im Wald von Bergrothenfels räumten die Verantwortlichen der Party diverse Utensilien in einen dortigen Schuppen. Als sie am Vormittag für die Aufräumarbeiten zurückkehrten waren ein Ford-Benzinaggregat und eine JBL-Musikbox nicht mehr vor Ort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter 09391/9841-0 entgegen.

Unfall beim Abbiegen in Lengfurt

LENGFURT / TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am späten Nachmittag des 1. Mai wollte ein 18-jähriger Marktheidenfelder von der Staatsstraße nach links in den Ortsbereich von Lengfurt einbiegen. Dabei übersah er allerdings den aus Richtung Homburg kommenden Pkw einer 37-jährigen Frau aus Marktheidenfeld und es kam zum Unfall. Dabei entstand an den beiden VW Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich, verletzt wurde zum Glück niemand.

Wildunfälle im bereich der polizei Marktheidenfeld

BEREICH MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. In dem 24 Stunden-Zeitraum des 1. Mai kam es im Bereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu vier Unfällen mit Wildtieren. An den beteiligten Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 10.000,- Euro; ein Hyundai wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Neben einem Wildschwein wurden drei adulte Rehe getötet; in einem Fall handelte es sich um eine tragende Geis deren beiden Kitze durch den Aufprall aus dem Mutterleib geschleudert wurden.

Mit dem Erstarken des Frühlings erwacht jährlich neben der Flora auch die Fauna aus ihrer Winterruhe, daher ist der Mai traditionell mit einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen verbunden; eine angepasste und aufmerksame Fahrweise hilft diese zu verhindern, oder zumindest die Folgen zu verringern. Technische Hilfsmittel, wie die vom Bayerischen Innenministerium, der Bayerischen Polizei, der Verkehrswacht Bayern und vielen weiteren Verbänden unterstützte App „wuidi“, können dabei ebenfalls helfen und die Aufmerksamkeit streckenbezogen erhöhen.

Ohne Genehmigungen im Main bei Zellingen geangelt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntagnachmittag wurde durch die Poli-zei ein Angler am Main bei Zellingen kontrolliert. Der 23-jährige hatte weder einen Angelschein, noch eine Genehmigung, weshalb nun gegen ihn wegen eines Vergehens der Fischwilderei ermittelt wird.

Maibaum in Arnstein angesägt

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Im Arnsteiner Ortsteil Neubessingen wurde in der Nacht zum ersten Mai der Maibaum durch mehrere männlichen Jugendliche angesägt und ein Abschleppseil angebracht. Kurz bevor der Baum zum Kippen gebracht werden konnte, wurden die jungen Herren durch eine Anwohnerin gestört und flüchteten. Da der Baum äußerst schief stand und umzukippen drohte, musste er durch einen Neubessinger Verantwortlichen kontrolliert umgelegt werden. Gegen die Personengruppe wird nun wegen eines Ver-gehens der Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

Herrenrad am Lohrer Bahnhof gestohlen

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Im Laufe des vergangenen Wochenendes stellte eine 18-Jährige ihr Fahrrad am Bahnhof im Lohr a.Main ab. Hierbei sicherte sie dieses mit einem schwarzen Kabelschloss am dortigen Fahrradunterstand. Als sie am 01.05.2023 zu ihrem Fahrrad zurückkam, stellte sie fest, dass das Fahrradschloss aufgezwickt am Boden lag und das Fahrrad fehlte. Laut der Geschädigten handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Diamant, welches einen Zeitwert von 800,- Euro besitzt.

Alkoholisiert in Gemünden Auto gefahren

Gemünden-Hofstetten, Landkreis Main-Spessart Am 01.05.2023 wurde im Laufe des Nachmittags ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Geländewagen in der Lohrer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte die Streifenbesatzung Alkoholgeruch wahrnehmen, welcher vom Fahrer ausging. Ein daraufhin erfolgter Atemalkoholtest mit einem Handalkomaten ergab 0,78 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst um ein gerichtsverwertbares Ergebnis zu erlangen. Sollte sich der Promillewert bestätigen, erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro zuzüglich Auslagen und Gebühren.

Angetrunkener Mann tritt in Lohr gegen Fahrzeug und greift Polizeibeamten an

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Abend des 01.05.2023 ging die Mitteilung über einen verwirrten, alkoholisierten Mann ein, welcher im Birkenweg gegen ein geparktes Fahrzeug trat. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung zeigte sich der 50-Jährige aggressiv und kündigte die Begehung weiterer Sachbeschädigungen an. Aufgrund dessen erfolgte die Fesselung sowie die Anordnung eines Sicherheitsgewahrsams, welcher später durch einen Richter bestätigt wurde. Als in den Wachräumen der Polizeiinspektion Lohr ein Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte, versuchte der 50-Jährige einen Polizeibeamten einem Kopfstoß zu verpassen. Dieser konnte ausweichen, sodass der Angriff ins Leere lief. Aufgrund dessen wurde die Staatsanwaltschaft Würzburg verständigt, welche eine Blutentnahme anordnete. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, der versuchten Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de



Wildunfall in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, den 30.04.2023 fuhr ein 66jähriger Pkw-Fahrer von Karsbach nach Gemünden. Kurz nach der Abzweigung Adelsberg sprang ein Reh auf die Fahrbahn, wurde vom Pkw erfasst und getötet. Am Pkw wurde die komplette Front beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf über 2500 EUR belaufen.

Unachtsamkeit beim Ausparken - VW Bus in Gemünden beschädigt

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, 28.04.2023 stieß eine 30jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken am Trabold-Markt in Gemünden gegen daneben geparkten VW-Bus und beschädigte dort die rechte Schiebetür. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 EUR. Nach Personalienaustausch verhängte die Polizei ein Verwarnungsgeld.

Reh bei Zusammenprall mit Auto bei Burgsinn getötet

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Montag, 01.05.2023, gegen 21.30 Uhr fuhr ein 62jähriger Autofahrer von Rieneck nach Burgsinn. Kurz vor der Berta-Kurve erfasste der Fahrzeugführer ein Reh, welches auf die Straße lief und schleuderte es in den Straßengraben, wo es verendete. Am Pkw wurde die Front beschädigt. Der Schaden dürfte ca. 1500 EUR betragen.

