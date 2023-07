Bentley-Fahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge in Hanau

Kurz vor Mitternacht fuhr der 21-Jährige stadtauswärts und verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen grauen Bentley Continental GTC und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat Mii. Durch den Aufprall wurde der rote Seat offenbar in eine Hauswand sowie ein Schaufenster katapultiert. Der Langendiebacher stieß mit seinem Wagen im weiteren Verlauf zusätzlich in einen weißen Hyundai i20 (ebenso am rechten Fahrbahnrand geparkt), welcher durch die wirkenden Kräfte nach vorne geschoben wurde, sodass drei weitere davor parkende Autos beschädigt wurden.

Wer Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Geschädigten- und Zeugensuche nach vermeintlichen Raub

Maintal/Dörnigheim. Eine 35 bis 40 Jahre alte Frau mit schlanker Statur und blonden langen Haaren kam am frühen Dienstagmorgen barfuß auf das ARAL-Gelände in der Kennedystraße gelaufen und teilte dem Tankstellenpersonal mit, dass sie kurz zuvor ausgeraubt sowie geschlagen worden sei. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere die Geschädigte sowie Zeugen. Nachdem die Unbekannte gegen 3 Uhr die Mitarbeiter offenbar aufgelöst ansprach, zeigte sie bei ihren Schilderungen mehrfach in Richtung "Opeleck" (Berliner Straße/Wilhelmsbader Straße) und ging kurz darauf ohne weitere Ausführungen davon. Sie trug ein helles Top, eine grüne Hose und war an der rechten Hand tätowiert. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts des Raubes durch die Kriminalpolizei in Hanau geführt.

Hinweise zur Geschädigten oder dem Vorfall werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Einbruch in Friedhofskapelle

Langenselbold. (jm) Einbrecher verschafften zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Zugang zu einer Friedhofskapelle in der Astrid-Lindgren-Straße. Zwischen 15.30 und 7.10 Uhr hebelten die Täter zunächst das Fenster zur Kapelle auf und drangen in das Büro des Gebäudes ein. Anschließend hebelten sie die hinter der Kapelle befindlichen Garagen auf und nahmen Geräte zur Gartenpflege unter anderem Motorsäge, Freischneider und Motorsense im Gesamtwert von mehreren tausend Euro mit.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Unfallflucht : Wer hat den Verursacher gesehen?

Bad Soden-Salmünster/Ahl. (dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Stausee (Ahl) ereignet hat. Zwischen 16 und 17.10 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein- und Ausparken im Bereich des Parkplatzes einen grauen VW Golf. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 2.000 Euro teuren Schaden auf der Beifahrerseite des Wagens und fuhr davon.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb zu melden.

Verursacher und Zeugen nach Unfallflucht in Offenbach gesucht

Offenbach. (dj) Am späten Samstagabend kam es auf der Kreuzung Sprendlinger Landstraße/Odenwaldring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiwagen und einem Autofahrer. Nach ersten Erkenntnissen stand der Streifenwagen verkehrsbedingt an der roten Ampel auf der Sprendlinger Landstraße (Ecke Odenwaldring) in Richtung Stadtmitte, als ein Unbekannter über die freie Rechtsabbiegerspur von hinten die wartenden Fahrzeuge auf der Geradeausspur überholte und anschließend den Kreuzungsbereich bei rotzeigender Ampel verbotswidrig passierte. Unter Betätigung des Blaulichts und dem Anhaltesignal "STOP POLIZEI" (was vom flüchtenden Fahrzeug missachtet wurde), tastete sich die Streife offensichtlich vorsichtig in die Kreuzung hinein, um die Verfolgung des Autos mit WW-Kennzeichen aufzunehmen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem querenden weißen Mercedes Vito. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden wohl nicht verletzt.

Durch den Zusammenprall entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro und der weiße Vito musste abgeschleppt werden. Der Flüchtige hat mit seinem Fahrverhalten die Unfallursache gesetzt und wird nun von der Fluchtgruppe gesucht.

Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (06183 91155-0).

Zeugensuche nach räuberischer Erpressung im Schwimmbad

Dreieich. (dj) Die Kripo bittet um Zeugenhinweise bezüglich einer räuberischen Erpressung auf einen 18-Jährigen, der sich am Mittwochmittag im Schwimmbad in Dreieich aufhielt. Zwei männliche Täter hatten sich gegen 14.30 Uhr dem Geschädigten genähert und forderten diesen auf sein Bargeld auszuhändigen. Anschließend sprühten die Unbekannten offenbar Reizstoff in das Gesicht des Dreieichers und einer der Angreifer schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Im Rahmen der Forderung soll einer der Täter ein Messer bedrohlich vorgehalten haben. Ohne Beute flüchtete das Duo anschließend in unbekannte Richtung.

Ein Räuber war etwa 20 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln sowie ein schwarzes Tuch über den Mund-Nasen-Bereich.

Sein Komplize war circa 18 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare, war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze über dem Kopf.

Der leicht Verletzte verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

Wer kann Hinweise zu den Steinewerfern geben? Auto beschädigt

Dietzenbach. (jm) Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, von einer Fußgängerbrücke über der Velizystraße mindestens zwei Steine in unbekannter Größe auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Brücke befindet sich zwischen dem Kreishaus in der Werner-Hilpert-Straße und der Kronberger Straße. An dem schwarzen Opel Corsa des 19-jährigen Fahrers entstand dabei am Fahrzeugdach ein Schaden von etwa 100 Euro. Er und sein 18 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt. Bei den Werfern soll es sich um zwei etwa 13 Jahre alte Kinder mit Basecap gehandelt haben. Einer war dunkel gekleidet und sein Begleiter trug ein orangefarbenes T-Shirt. Das Duo rannte in Richtung Kronberger Straße davon.

Die Polizei in Dietzenbach ermittelt derweil wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und sucht Zeugen des Vorfalls, die sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 melden.

Handy am Steuer führt offenbar zum Unfall

Hainburg/Hainstadt. (dj) Eine 15-jährige Scooter-Fahrerin konnte am Mittwochmorgen nach einer Kollision mit einem Auto an der Kreuzung Friedhofstraße/Wendelinusstraße einen Sturz offensichtlich gerade noch vermeiden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr das Kind gegen 7.50 Uhr mit ihrem E-Scooter die Wendelinusstraße in Richtung Ortsmitte und war kurz davor die Kreuzung zur Friedhofstraße vollständig zu überqueren, als ein von rechts kommender (Peugeot 107 sie am Hinterrad touchierte, sodass die Hainstädterin einen Sturz offenbar nur knapp verhindern konnte und ihr Gefährt leicht am Kennzeichen sowie am hinteren Reifen beschädigt wurde. Ohne sich vorschriftsmäßig um den entstanden Schaden am E-Scooter zu kümmern, fuhr die 35-jährige Verursacherin nach einem kurzen Gespräch mit der 15-Jährigen weiter. Nach ersten Zeugenhinweise hat die Peugeot-Lenkerin beim Einfahren in den Kreuzungsbereich offenbar ein Handy in der Hand gehalten.

Weitere Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

