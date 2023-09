Beim Rangieren in Wiesthal Sachschaden verursacht

Am Pkw entstand hierdurch ein leichter Lackschaden in Höhe von circa 200,- Euro. Am unfallverursachenden Fahrzeug wurde kein Schaden festgestellt.

Außenspiegel beschädigt und davongefahren

Lohr-Wombach, Landkreis Main-Spessart Im Zeitraum zwischen dem 12.09.2023, 10:00 Uhr, und 13.09.2023, 10:00 Uhr, wurde in der Bachstraße, Abzweigung zur Wolfswiese, ein geparkter blauer Pkw der Marke Audi am linken Außenspiegel beschädigt. Ein Verursacher ist dem Fahrzeugeigentümer bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 300,- Euro.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: Am Mittwochmittag stellte die Fahrerin eines BWM ihren Wagen um etwa 12 Uhr an einem Verbrauchermarkt an der Weißensteinstraße ab. Als sie das Fahrzeug um 14 Uhr wieder aufsuchte, war ein Unfallschaden am rechten Außenspiegel festzustellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es wird derzeit versucht, diesen zu ermitteln. Allerdings fiel der Schaden am BMW äußerst gering aus, sodass zunächst kein Strafverfahren eingeleitet werden musste.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Zahlreiche Wildunfälle im Raum Gemünden

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: Bereits am Dienstagabend lief dem Fahrer eines Audi zwischen Sachsenheim und Wernfeld ein Biber vor das Fahrzeug, welchen er erfasste. Das Tier war danach tot.

Am Mittwochmorgen war es dann ein Fuchs, der einem VW-Fahrer bei Gössenheim auf der B27 vor das Fahrzeug lief und Sachschaden verursachte. Vom Wildtier fehlte dann jede Spur.

Am Mittwochabend kollidierte der Wagen einer Frau bei Rieneck mit einem Hasen. Das Wildtier verendete und am Pkw trat Sachschaden ein.

Am Donnerstagmorgen war es dann ein Reh, welches in der Nähe von Gambach über die Staatsstraße wechseln wollte. Es kam zum Zusammenprall mit einem herannahenden BMW eines Mannes. Auch hier verendete das Tier. Der Gesamtschaden bei den genannten Verkehrsunfällen wird auf etwa 4000 Euro beziffert.

Haftbefehl vollstreckt

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: Ein Mann, der einen gegen ihn verhängten Strafbefehl nicht zahlen wollte, wurde nun durch die Polizei ausfindig gemacht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, nachdem Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ergangen war.

Meldungen der Polizei Gemünden