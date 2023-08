Bei Kontrolle geklautes Fahrrad sichergestellt

Am Freitagmorgen, gegen 06.10 Uhr, führten die Beamten am Ortsausgang Obernburg in Richtung Großwallstadt eine Kontrolle durch. Hierbei trafen diese eine Dame an, die ein offenbar entwendetes Damenrad mit sich führte. Das Fahrrad hatte diese dem Sachstand nach, an noch unbekannter Örtlichkeit zuvor entwendet.

Die Obernburger Polizei sucht nun nach der Eigentümerin eines silberfarbigen Damen- Hollandrades, Modell SR Suntour.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Fahrrad aus Kellerabteil entwendet - Zeugen gesucht

Erlenbach. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag hat ein bislang Unbekannter ein Fahrrad aus einem Kellerabteil entwendet. Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, ab 16.30 Uhr und Samstagvormittag, bis 10.00 Uhr, hat der Unbekannte ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Krankenhausstraße aufgebrochen. Hieraus entwendete der Täter ein rot-schwarzes Mountainbike der Marke Cube.

Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise unter Tel.: 06022/629-0.

Alkoholkontrollen der Polizei

Bayerischer Untermain. Auch an diesem Wochenende haben die Polizeibeamtinnen und -beamten wiederholt Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in den Blick und aus dem Verkehr genommen. Zudem wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen, bei dem Hinweise auf eine Alkoholisierung des Verursachers vorliegen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen sich nun in mehrfacher Hinsicht verantworten.

Miltenberg. Den Fahrer eines Kleintransporters stoppten Beamte der Miltenberger Polizei am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr, in der Mainzer Straße. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von einem Promille. Der Mann wird sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Hierbei wird auch über die Dauer eines Fahrverbotes entschieden werden.

Obernburg. Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Obernburger Polizei einen Pkw in der Brückenstraße. Der Vortest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von rund 1,2 Promille Atemalkoholkonzentration.



Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Obernburg



Wörth. Am Freitagvormittag, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr, wurde ein weißer Toyota beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Münchner Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.



Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Miltenberg



Collenberg. Im Zeitraum ab dem 01. August bis vergangenen Dienstag wurde ein Verteilerkasten einer Telekommunikationsfirma offensichtlich unfallbedingt beschädigt. Der Verteilerkasten befindet sich an der Kreuzung Hauptstraße Ecke Streckerring.



Amorbach. Am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde ein weißer Mitsubishi angefahren. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzung Am Stadttor / Löhrstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Originalmeldung der Polizei Unterfranken