Bei Dorfprozelten: Autofahrerin gefährdet andere, beleidigt und bespuckt Beamte

Am Samstagabend gingen bei der Polizeiinspektion Miltenberg Mitteilungen über die Fahrerin eines roten Autos der Marke Skoda ein. Zunächst war das Fahrzeug gegen 19.25 Uhr zwischen Collenberg und Miltenberg durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe aufgefallen. Gegen 20 Uhr kam es dem Sachstand nach im Ortsgebiet von Dorfprozelten zu Beleidigungen gegen einen Verkehrsteilnehmer, den die Fahrzeugführerin zuvor überholt hatte. Ein weiterer Vorfall hatte sich den Erkenntnissen zufolge gegen 20.45 Uhr zwischen Kirschfurt und Collenberg ereignet. Hier kam es im Zuge eines Überholmanövers der 55-Jährigen offensichtlich zur Gefährdung einer weiteren Fahrzeugführerin.

Beamte der Miltenberger Polizei konnten das Fahrzeug wenige Minuten später in Dorfprozelten einer Kontrolle unterziehen. Hierbei beleidigte die Fahrzeugführerin die Polizeibeamten fortwährend und bespuckte diese mehrfach. Weiterhin kam es zu Widerstandshandlungen, unter anderem als die 55-Jährige versuchte anzufahren, während die Beamten sich unmittelbar an dem Fahrzeug befanden. Die Frau wurde letztlich mittels unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen, hierzu mussten ihr Handfesseln angelegt werden. Nachdem sich Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation ergaben, erfolgte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen die Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus. Die 55-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen weiterer Aggressionsdelikte im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang auch Zeugen des Geschehens und gegebenenfalls weitere Personen, die durch die Fahrweise oder das Verhalten der Tatverdächtigen gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter Tel. 09371/945-0 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Sulzbach. Am Samstag zwischen 12.45 und 13.45 Uhr wurde ein grauer Seat unfallbeschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Spessartstraße abgestellt.

Wörth. Von zwei Fahrzeugen wurde in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, jeweils ein Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge waren in der St. Martin-Straße und der Torfeldstraße abgestellt.

Niedernberg. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, wurden aus einem schwarzen VW Bargeld, ein Kopfhörer der Marke Bose sowie ein Rucksack und Ladekabel entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Hessenstraße abgestellt. Wie der Unbekannte in den Pkw gelangen konnte ist noch unklar.

Niedernberg. Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag zwischen 22 und 23 Uhr mehrere Euro Münzgeld aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Der angegangene Mercedes und der Opel waren zu dieser Zeit im Heckenweg abgestellt.

Erlenbach. Am Samstag zwischen 16.15 und 19 Uhr wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit am Fahrradstellplatz am Bahnhofsplatz abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Kleinheubach. Am Freitag zwischen 14.20 und 22.45 Uhr wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Ninebot entwendet. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit am Bahnhof abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken