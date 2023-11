Baum auf Fahrbahn in Lohr: Auto überschlägt sich

Die 18-jährige Fahrerin des Pkw befuhr die Unfallörtlichkeit als sie zu spät merkte, dass vor ihr ein sturmbedingt gestürzter Baum auf der Fahrbahn lag. Als sie versuchte auszuweichen geriet der Pkw ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und überschlug sich daraufhin in der Böschung. Alle drei Insassen des Pkw wurden dadurch leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Klinikum Main-Spessart. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.500 Euro. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt und der verunfallte Pkw abgeschleppt.

Meldung der Polizei Lohr

E-Scooter entwendet

Karlstadt. Am Sonntag um 20.55 Uhr wurde der E-Scooter der Marke Ninebot durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Scooter wurde durch den 61-jährigen Eigentümer in der Schulgasse in Karlstadt abgestellt. Diesem entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizei Karlstadt