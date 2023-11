Baucontainer in Kahl aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Dem Sachstand nach muss sich der Einbruch an einer Baustelle in der Hanauer Landstraße zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, zugetragen haben. Bemerkenswert ist, dass die unbekannten Täter zunächst offensichtlich einen Radlader bei Seite fahren mussten, um sich dann gewaltsam Zugang zu den mit Ketten gesicherten Containern zu verschaffen. Dort nahmen sie Werkzeuge im Wert eines viertstelligen Geldbetrags an sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei Alzenau ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat um Hinweise. Insbesondere Personen die zur relevanten Zeit einen rangierenden Radlader wahrgenommen haben, sollen sich melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am 02. November ist es zu einer Unfallflucht an einem Kleintransporter gekommen. Im Zuge der Ermittlungen dazu sucht die Polizei Aschaffenburg eine noch unbekannte Zeugin. Der im Mittelweg geparkte Ford Transit wurde dem Sachstand nach um 06:30 Uhr von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt zurückgelassen. Ein noch unbekannter Zeuge oder eine unbekannte Zeugin muss den Unfall beobachtet haben und hat an dem Ford eine Nachricht hinterlassen. Leider konnte die Person bislang nicht ermittelt werden, weshalb sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit wenden.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde ein schwarzer Daewoo in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Goethestraße beschädigt. Das Auto stand in der Zeit im Bereich der 20er Hausnummern am Straßenrand geparkt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr ein rotes Damenrad der Marke Gudereit entwendet. Das Fahrrad stand angekettet an einem Abstellplatz in der Heinsestraße.

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 30. Oktober und dem 08. November hat ein Unbekannter offensichtlich gleich zweimal mutwillig den Lack eines schwarzen Citroen zerkratzt. Das beschädigte Auto stand in der Zeit in der Kreuzgasse.

